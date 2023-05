Ministério da Justiça estende prazo para Hurb dizer se vai honrar pacotes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acatou um pedido da Hurb (antigo Hotel Urbano) e estendeu o prazo para que a empresa explique sua situação financeira e a previsão do cumprimento contratual de pacotes de viagem que vendeu em sua plataforma.

Segundo o órgão, a Hurb terá até o fim da próxima segunda-feira (8) para se manifestar, sem mais prorrogações. O prazo anterior concedido pela secretaria terminaria nesta quinta-feira (4).

Em caso de descumprimento, a companhia está sujeita a multa diária de R$ 50 mil, além da possibilidade de ter seus serviços suspensos.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Hurb afirma que, por questões legais, não comenta processos ou ações em andamento, mas diz que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

A empresa passa por uma crise de imagem por conta de relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, que cancelaram reservas e prejudicaram a viagem de milhares de pessoas.

No começo da semana passada, a Senacon abriu um processo administrativo contra a Hurb por desrespeito a consumidores após registrar uma disparada de reclamações por cancelamentos de reservas em hotéis e pousadas.

De acordo com os dados do órgão, foram 7.000 queixas contra a companhia no primeiro trimestre de 2023, patamar que já se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.

A crise na empresa foi potencializada pelo comportamento agressivo de seu fundador, João Ricardo Mendes, que renunciou ao cargo de CEO da plataforma na semana passada depois de ter ameaçado e xingado clientes na internet.

"Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.

Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.

Clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.