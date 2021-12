Ministério da Infraestrutura enviou 79 suspeitas de irregularidades à PF em 2021

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Infraestrutura, pasta chefiada por Tarcísio de Freitas, recebeu 228 denúncias de fraudes, casos de corrupção, enriquecimento ilícito de servidores e outras irregularidades no ano de 2021. Os números são do Radar Anticorrupção, programa voltado a promover controles internos na pasta e em suas unidades vinculadas, como o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). Do total de casos informados à equipe responsável pelo monitoramento, 79 foram encaminhados à Polícia Federal, outros 96 seguiram para o Ministério Público e 22 para a Controladoria-Geral da União. Das suspeitas enviadas à PF, duas deram origem a operações no órgão. Em janeiro, a operação Gravame fez busca contra um servidor suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Em outubro, uma denúncia deu origem à deflagração da Freeware, que mirou fraudes em contratos de cerca de R$ 17 milhões da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Além das denúncias, o Radar Anticorrupção da pasta também realizou 506 análises de integridade para nomeações a cargos em comissão ou funções de confiança na pasta.

