Ministério da Infraestrutura afasta ameaça de greve de caminhoneiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Infraestrutura afastou o risco de uma nova greve dos caminhoneiros, mesmo após as ameaças feitas por algumas lideranças de motoristas irritados por causa do anúncio de mais um aumento no diesel pela Petrobras nesta segunda-feira (1).

