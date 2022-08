Ministério da Economia registra 80% de digitalização em serviços do governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na esteira da digitalização que explodiu na pandemia, o governo federal anuncia nesta semana que alcançou 4.000 serviços públicos transformados em digitais, como as carteiras de trânsito e de trabalho. Em 2019, antes da chegada do coronavírus, eram 107.

Pelos dados do Ministério da Economia, os formatos digitais de acesso abrangem hoje 83% dos serviços disponíveis.

Entre os serviços mais novos, cidadãos do Rio Grande do Sul e do Acre, começam a usar a carteira de identidade nacional pelo aplicativo do governo para apresentar o RG pelo celular com validade em todo o país e número único, do CPF.

Ainda neste mês, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal devem ser os próximos.