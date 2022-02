Ministério da Economia condena políticas regulatórias da Infraestrutura

Após reclamação da Buser Tecnologia, a Economia também condenou a regra do chamado Circuito Fechado no transporte rodoviário interestadual de passageiros por fretamento. Por ele, o passageiro não pode adquirir somente um dos trechos da viagem (somente ida, por exemplo).

Em outra frente, o órgão recomendou que a Infraestrutura modifique os decretos referentes ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) para que os saldos hoje remanescentes não sejam mais usados por empresas brasileiras de navegação, o que pode gerar distorções concorrenciais com as empresas que hoje não recolhem tributos ao fundo.

Técnicos do Ministério da Infraestrutura afirmaram, sob condição de anonimato, que, em nenhum momento, a Fiarc consultou qualquer um dos órgãos que hoje discutem o THC2. Avaliaram como uma revanche contra Tarcísio, que disputou forças com Guedes nos últimos dois anos.

Em junho do ano passado, Cade e Antaq assinaram um memorando de entendimento para chegar a um acordo sobre os mecanismos da cobrança. As diretrizes foram elaboradas em conjunto e estavam previstas para serem implementadas neste ano.

"A cobrança permite ao terminal portuário usar seu poder de mercado para criar artificialmente custos para seus concorrentes no mercado de armazenagem alfandegada, prejudicando a concorrência e elevando os custos do setor", disse a Fiarc.

Nos bastidores, no entanto, técnicos de Tarcísio tratam as medidas como um golpe contra o ministro, já que, praticamente, os assuntos se referem a temas de sua pasta. Procurado, o Ministério da Economia não respondeu.

A Fiarc foi criada no início do governo e congrega técnicos da Seae (Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade) e da Sepec (Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade da Economia).

O órgão também recomendou mudanças no uso de recursos de um fundo abastecido com taxas portuárias.

Tarcísio defendeu, segundo assessores do Planalto, a reformulação do Bolsa Família, que passou a se chamar Auxílio Brasil, a distribuição de verbas parlamentares acima de valores previamente acertados com a Economia e o reforço do fundo eleitoral.

Um dos braços fortes de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio colecionou disputas com Guedes desde que o presidente decidiu disputar a reeleição. Foram várias derrotas que desacreditaram o ministro da Economia e sua política liberal, que teve de ceder espaço a gastos com o objetivo de ganhar votos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No momento em que o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) se prepara para disputar a eleição ao Governo de São Paulo, o Ministério da Economia, de Paulo Guedes, põe em xeque políticas regulatórias de duas agências sob a aba da pasta do colega.

