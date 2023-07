Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia concursos com 814 vagas

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, os salários básicos de um pesquisador vão de R$ 5.425,29 a R$ 7.937,44.

Dentre as vagas destinadas às unidades de pesquisa, 253 serão para o cargo de pesquisador, 265 para tecnologista e 158 para analista em ciência e tecnologia. Dentre os órgãos públicos que receberão novos servidores, estão o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ON (Observatório Nacional).

Ao todo, serão preenchidos 814 postos de trabalho. Todas as vagas são destinadas a candidatos com Ensino Superior. A informação consta em duas portarias publicadas no Diário Oficial da União desta quinta (13). Os editais devem ser divulgados até 10 de setembro.

