Milionários pedem para pagar mais impostos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais de cem milionários e bilionários pediram, nesta terça (18), para que suas riquezas sejam taxadas. Autointitulados "Milionários Patriotas", o grupo com mais cem pessoas entre as mais ricas do mundo assinou uma carta aberta publicada durante o encontro virtual do Fórum Econômico Mundial, que começou na segunda (17). Os signatários --dentre os quais está a herdeira da Disney, Abigail Disney-- pedem a líderes políticos e empresariais que os façam pagar sua parte na recuperação global da economia, após a crise da pandemia. "Forcem-nos a pagar mais impostos", afirmam eles. Segundo o grupo, o atual sistema tributário não é justo. "Enquanto o mundo atravessou uma carga imensa de sofrimento nos últimos dois anos de pandemia, a maioria de nós, milionários, pode dizer que viu sua fortuna crescer. Ainda sim, poucos de nós podemos dizer que pagamos nossa parte justa em impostos." À Reuters, um porta-voz do Fórum Econômico Mundial afirmou que pagar uma parcela justa em impostos sempre foi um dos princípios da organização, assim como defender a taxação de grandes riquezas --o que acontece na Suíça, onde a organização é sediada. E que isso seria um bom modelo para outros países. A cobrança de impostos sobre fortunas, porém, não é unanimidade entre especialistas em tributação. Na Europa, países que adotavam essa taxação voltaram atrás por considerá-la cara e ineficiente. Aumento da desigualdade na pandemia Dados de um relatório da Oxfam mostram que as fortunas das dez pessoas mais ricas do mundo passaram de US$ 700 bilhões (R$ 3,87 trilhões) para US$ 1,5 trilhão (R$ 8,3 trilhões) durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19. Os números ainda apontam que a renda de 99% da humanidade caiu na comparação de março de 2020 e novembro de 2021. Porém, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas. Nos Estados Unidos, a questão que envolve taxar milionários e bilionários não é nova. De acordo com uma análise da agência de jornalismo Pro Publica, executivos americanos bilionários pagaram pouco ou nada em impostos de renda federais entre 2014 e 2018. Após checar uma coleção de dados tributários do Internal Revenue Service, ou IRS (a Receita americana), a agência disse que os 25 americanos mais ricos pagaram apenas uma fração de sua riqueza em impostos. Na lista, aparecem os nomes de Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Elon Musk. Em fevereiro do ano passado, Morris Pearl, ex-diretor de um dos maiores fundos de investimentos do mundo, o BlackRock, afirmou que os EUA deveriam seguir caminho semelhante ao da Argentina e criar um imposto sobre a riqueza para enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19.

