Microsoft libera Windows 11 com múltiplas áreas de trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft anunciou nesta terça-feira (5) o Windows 11, que já está disponível para atualização no Brasil e é gratuito para clientes da edição 10. Segundo a empresa, é a edição mais leve, segura e rápida do sistema operacional, que não ganhava nova roupagem há seis anos.

O novo sistema terá um botão de iniciar no meio da tela e múltiplas áreas de trabalho, uma mudança impulsionada pela restrição social da pandemia, que levou famílias a dividirem computadores em casa para trabalhar e estudar. Cada área terá aplicativos e configurações próprias.

Segundo Adriano Galvão, gerente-geral de consumo e venda de dispositivos da empresa, o sistema está mais funcional, com melhor navegabilidade e menos exigência de atualizações.

O Windows 11 conta com um recurso chamado de Snap Layouts, que permite ao usuário posicionar as janelas de diferentes formas quando muitos programas estão abertos de forma simultânea.

Outra novidade é que o Microsoft Teams, plataforma de comunicação da companhia, passa a vir integrado ao sistema operacional.

A comercialização para empresas ainda não tem preço definido e começa em 2022. Os PCs que vêm pré-instalados com o Windows 11 já estão disponíveis para compra no Brasil.

A Microsoft registrou desempenho positivo diante da alta demanda por computadores pessoais e serviços na nuvem durante a pandemia. No ano fiscal terminado em junho deste ano, a receita foi de US$ 168 bihões (R$ 910 bilhões), alta de 18%; e o lucro alcançou US$ 61,3 bilhões (R$ 332 bilhões) elevação de 38%.

Os ganhos derivados do setor de computação pessoal atingiram US$ 14 bilhões (R$ 75,8 bilhões) no trimestre, alta de 9%. Os produtos e serviços ligados ao Windows comercial, vendido a empresas, tiveram crescimento de 20% no período, impulsionados principalmente pela demanda do Microsoft 365.