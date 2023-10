Metade dos pais que poupam para os filhos é das classes A e B

A Folha de S.Paulo produziu uma série em que ensina como ter independência financeira com dicas para todas as idades, além de uma calculadora que mostra quanto poupar para alcançar um nível estável nas finanças. Clique em um dos links abaixo para acessar os conteúdos.

O valor médio da mesada no Brasil é de até R$ 100 -74% dos pais adotam esse limite. Entre as principais razões que motivam os genitores a oferecer quantias estão compra de lanches na escola (33%) e ensinar filhos a pouparem dinheiro (32%).

Boa parte delas, inclusive, tem abertura para conversar sobre o assunto com os responsáveis: 41%. Por outro lado, 19% sabem da poupança, mas não dialogam com os pais acerca do tema.

Metade dos pais usa a própria conta pessoal para guardar o dinheiro: 50%. Outros 38% guardam em contas bancárias no nome do filho, sendo 19% nas contas digitais e 19% nas de bancos tradicionais.

O estudo, lançado na semana do Dia das Crianças, mostra ainda que, dos pais poupadores, 27% pertencem à classe C, e 17% às classes D e E. Foram entrevistadas 808 famílias em setembro deste ano.

