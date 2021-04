Mesmo com novo auxílio emergencial, FecomercioSP prevê recuo nas vendas de abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da chegada do novo auxílio emergencial, a FecomercioSP projeta uma queda de 3% no faturamento do varejo paulista em abril, por causa da manutenção das medidas de restrição à circulação no estado.

A retração acontece sobre uma base baixa, em relação a abril do ano passado, quando o país já enfrentava a quarentena, e o setor registrou queda de 23% na receita, segundo a entidade. A FecomercioSP afirma que o recuo seria de 6% caso não houvesse a renovação do auxílio emergencial.

A previsão aponta uma queda de 43% para as atividades consideradas não essenciais. A maior perda deve acontecer no setor de vestuário, com recuo de 68%, seguido por concessionárias de veículos (-56%).

Por outro lado, o comércio essencial deve ter alta de 4%, na projeção da entidade.