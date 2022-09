Mercado vê espaço para gasolina mais barata

Embora atendam as pressões do Planalto, as reduções de preços da gasolina anunciadas pela Petrobras estão respaldadas por critérios técnicos, segundo especialistas ouvidos pelo. E, mais do que isso, há espaço para novas quedas no preço do insumo. O mesmo não acontece com o diesel, cujos preços da Petrobras estão acima da paridade internacional (PPI), mas têm pouca margem de manobra em função da alta volatilidade das cotações.

Segundo o analista Pedro Shinzato, da StoneX, a redução de 7% na gasolina na semana passada respeitou os preços de paridade internacional e poderia ter sido ainda maior. Em seus cálculos, o litro da gasolina em refinarias da Petrobras estava R$ 0,62 acima do PPI e, após o reajuste, ainda ficou R$ 0,36 mais caro que o preço de referência.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.