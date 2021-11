Mercado Livre cria aliança antifalsificação com Victoria's Secret e Under Armour

O grupo também diz que vai entrar com ações judiciais contra infratores que usam o ecommerce para vender produtos não originais, e colaborar com autoridades e agências reguladoras.

Outras empresas globais com presença regional devem ser anunciadas nas próximas semanas, segundo Jacobo Cohen Imach, vice-presidente no Mercado Livre para América Latina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mercado Livre lança nesta semana um projeto para combater a pirataria no ecommerce, chamado Aliança Antifalsificação, em parceria com Levi Strauss & Co, Under Armour e Victoria’s Secret.

