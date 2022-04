Mercado de evento corporativo enfrenta escassez de espaços na retomada

"Estão confirmando um mês, 45 dias antes do evento. Antigamente, era seis meses antes, tinha um prazo maior. As pessoas ainda estão com medo da pandemia. Por isso estão confirmando as reservas mais em cima da hora", afirma.

Alguns locais de eventos têm divido suas salas de convenções ao meio para abrigar dois encontros ao mesmo tempo. Na tentativa de retomar a agenda de eventos corporativos, que voltou a se mexer nas últimas semanas com o arrefecimento da pandemia, os organizadores têm encontrado um cenário com calendário concorrido e escassez de espaços em hotéis.

