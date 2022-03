Mercado de destilados reage a boicote contra vodca russa

Não é a primeira vez que as vodcas russas sofrem as consequências de decisões do Kremlin. Outro boicote já ocorreu em 2013, quando o governo russo proibiu uma propaganda gay. Na época, bares paulistas também aderiram.

Os governadores de estados americanos como Texas, Ohio e New Hampshire determinaram que os varejistas removam as bebidas destiladas russas de suas prateleiras, em sinal de apoio à Ucrânia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.