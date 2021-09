Mercado cria expectativa sobre futuro da empresa dona de John John e Rosa Chá

O setor de moda passa por um momento de consolidação, que teve um caso de peso com a disputa pela Hering no primeiro semestre. O Grupo Soma ultrapassou a Arezzo e acabou incorporando a marca, avaliada em cerca de R$ 5,3 bilhões com a operação.

A dona das marcas Dudalina, John John e Rosa Chá tem até o fim de 2021 para fazer um aumento de capital de R$ 150 milhões, conforme estabelecido no plano negociado com os credores, para evitar o vencimento antecipado da dívida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.