Mercadante será entrevistado em novo programa do BandNews TV

Haverá ainda um quadro com dicas de melhores práticas financeiras, intitulado "Seu Bolso", além de um espaço para tirar dúvidas dos telespectadores. As perguntas poderão ser enviadas por meio da hashtag #EconomiaPraVoce.

A nova atração vai abordar diversos assuntos ligados à economia do país, de inflação a investimentos, de maneira simples e trará uma entrevista com alguma autoridade ou especialista a cada exibição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Band NewsTV vai estrear no próximo dia 15 o programa Economia Pra Você, comandado pela jornalista Juliana Rosa. O primeiro convidado será o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante.

