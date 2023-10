Mercadante pede que Lula seja convidado para entrega de ônibus elétrico em São Paulo

O prefeito concordou e disse ter dois lugares em mente: um pátio ao lado do Itaquerão ou em uma das empresas fornecedoras de ônibus, em uma demonstração de retomada de investimentos na indústria brasileira. "Lula iria gostar de ver os ônibus, verdes, no pátio", diz Nunes.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, solicitou que o presidente Lula (PT) seja convidado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para a solenidade de entrega de ônibus elétricos adquiridos graças ao financiamento do banco.

