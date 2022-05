Mentalidade de quem fez a reforma trabalhista é escravocrata, diz Lula

"Não haverá teto de gastos no meu governo. Não que eu vá ser irresponsável, gastar para endividar o futuro da nação. Vai ter que gastar no que é necessário", afirmou.

As declarações desta quinta foram feitas em um momento em que Lula afirmava que sindicatos participaram de rodas de negociação com empresários durante o seu governo.

O petista vem criticando as mudanças na legislação trabalhista adotadas durante o governo Michel Temer (MDB), que entre outras ações acabou com o imposto sindical e criou o contrato intermitente.

"A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista, a reforma sindical, é a mentalidade escravocrata, de quem acha que sindicato não tem que ter força, não tem representatividade. No mundo desenvolvido em que você tem economia forte, você tem sindicato forte, em qualquer país do mundo. Se você tiver economia forte você tem sindicato forte", afirmou o ex-presidente.

