Membro do grupo de WhatsApp diz que não é bolsonarista e operação da PF reduziu participantes

"Essa é a democracia que nós queremos? Será? Eu estou chocado e acho que isso é que vai estimular um movimento mais violento de ambas as partes. Uns acreditando em uma visão conspiracionista gigantesca. Outros criando mais revolta por isso. É saudável para um país quando as pessoas ficam com medo de externar suas opiniões em um grupo fechado?", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato a vice-presidente pela União Brasil, Marcos Cintra, afirma que se sentiu ofendido com a repercussão que classificou como bolsonaristas os membros do grupo de WhatsApp que foi alvo da operação da Polícia Federal nesta terça (23).

