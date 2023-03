Megaempresários marcam almoço com Campos Neto após arcabouço fiscal

O evento, organizado pelo Esfera Brasil, do empresário João Camargo, que costuma reunir nomes como Abilio Diniz (Carrefour), André Esteves (BTG) e Rubens Ometto (Cosan), será o primeiro encontro de Campos Neto com a elite do empresariado depois da apresentação do arcabouço fiscal pelo governo Lula nesta quinta-feira (30).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve almoçar com um grupo de megaempresários na próxima quarta-feira (5), em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.