McPicanha voltará ao cardápio com novo nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após retirar os dois sanduíches da linha Novos McPicanha de todos os seus restaurantes no país, o McDonald's anunciou, na noite desta sexta (29), que o lanche irá voltar, mas com novo nome.

Em vídeo em sua página no Instagram, o gigante do fast food disse que "vacilou na escolha do nome do novo sanduíche".

"Foi mal, galera! A gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche. Por isso, a gente resolveu tirar ele do cardápio. Mas logo mais o sanduíche com a maior carne do Méqui e o delicioso molho sabor picanha tá de volta. Com outro nome e com o mesmo sabor que a galera amou", anunciou o McDonald's no vídeo.

Nesta quinta (28), após o Ministério da Justiça, o Procon de São Paulo, o de Brasília e o Conar pedirem explicações para denúncias de consumidores de que o McPicanha não tem picanha na composição, o McDonald's pediu desculpas "se o nome escolhido gerou dúvidas". Logo depois, os lanches da linha Novos McPicanha sumiram dos cardápios digitais e dos restaurantes de todo o país.

Segundo a empresa, "a plataforma recém-lançada denominada Novos McPicanha teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)".

O Ministério da Justiça deu um prazo de dez dias para que a empresa envie esclarecimentos sobre possível propaganda enganosa, afirma em nota a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), vinculada à pasta.

A venda dos lanches já havia sido suspensa pelo Procon-DF e, a empresa, notificada a dar respostas sobre a publicidade e composição dos sanduíches até o dia 2 de maio pelo Procon-SP .