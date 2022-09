McDonald's suspenderá serviços no Reino Unido durante funeral da rainha

O fechamento dos restaurantes segue uma programação de homenagens prestadas à rainha após a sua morte. Em 9 de setembro, a empresa compartilhou no Twitter uma imagem da monarca com uma legenda especial.

"Todos os nossos restaurantes no Reino Unido estarão fechados na segunda-feira até as 17 horas, para permitir que todos no McDonald's prestem seus respeitos a Sua Majestade, a Rainha Elizabeth 2ª", anunciou a empresa nas redes sociais. "O horário de funcionamento e os serviços podem variar após as 17 horas, portanto, verifique nosso aplicativo antes de viajar".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O McDonald's anunciou, nesta quarta-feira (14), que fechará todos os seus restaurantes do Reino Unido durante o funeral da rainha Elizabeth 2ª, programado para a próxima segunda-feira (19). A iniciativa é um sinal de respeito à monarca, que morreu no último dia 8.

