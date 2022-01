McDonald's expande teste de hambúrguer vegano nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O McDonald's vai lançar em fevereiro nos Estados Unidos um hambúrguer a base de vegetais criado em parceria com a Beyond Meat. Com estoque limitado e restrito a 600 lojas, a rede gigante do fast-food quer testar a aceitação do público americano. O McPlant é um hambúrguer feito de ervilhas, arroz e batatas para imitar o sabor e a textura da carne bovina servido no pão de gergelim vegano. O McDonald's e a Beyond Meat anunciaram uma parceria de três anos em fevereiro do ano passado. Lojas da rede no Reino Unido e na Irlanda já oferecem o hambúrguer vegetal, que é feito separadamente dos hambúrgueres de carne convencionais.

