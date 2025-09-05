   Compartilhe este texto

Mastercard passa a exigir gasto mínimo para acesso gratuito à sala VIP de Guarulhos

Por Folha de São Paulo

05/09/2025 16h15 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No início desta semana, a Mastercard definiu novas regras de acesso às salas VIP da marca no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, é preciso alcançar um gasto mínimo no trimestre anterior à visita para ter acesso gratuito aos espaços.

Esse valor mínimo, segundo a companhia, varia conforme o emissor do cartão. Bancos como BTG Pactual, Bradesco, C6 Bank e Sisprime já anunciaram, em comunicados aos seus clientes, que será necessário gastar pelo menos R$ 15 mil por trimestre. Caso o cliente não atinja esse valor, o acesso será liberado mediante o pagamento da taxa padrão de US$ 35 dólares (R$ 189). Acompanhantes seguem permitidos, ao custo de R$ 200 por pessoa.

Anteriormente, clientes com o cartão Mastercard Black (emitido no Brasil) podiam entrar gratuitamente nas salas Mastercard Black em Guarulhos. Com a popularização desse tipo de cartão, frequentemente as salas ficavam lotadas, o que gerava frustração e reclamações de muitos clientes. A nova regra restringir o acesso gratuito a um número menor de clientes.

No mesmo sentido, as bandeiras também têm lançado novos cartões para atender os clientes de alta renda, como o Visa Infinite Privilege e o Mastercard World Legend -inclusive com novas salas VIP exclusivas aos seus portadores.

As novas regras, no entanto, valem apenas para as salas da Mastercard no aeroporto de Guarulhos. Os acessos gratuitos em salas do mundo todo, oferecidos pelos cartões Black em parceria com a LoungeKey, continuam vigentes.


