Mastercard deixará de emitir cartões com tarja magnética até 2029

O Brasil também é um dos casos de sucesso para os cartões com chip e pagamentos por aproximação -que se intensificaram diante da aceleração da digitalização com a chegada da pandemia.

"A tarja magnética começará a desaparecer em 2024 nos cartões de pagamento Mastercard em regiões como a Europa, onde os cartões com chip já são amplamente utilizados. Os bancos nos EUA não serão mais obrigados a emitir cartões com chip com tarja magnética a partir de 2027", afirmou a companhia em comunicado global nesta terça-feira (17).

As exceções em relação a essa mudança serão os cartões pré-pagos emitidos nos Estados Unidos e no Canadá.

O objetivo da companhia é parar de produzir novos cartões com a tarja magnética até 2029, e a expectativa é que até 2033 não exista mais esses recurso com a bandeira Mastercard.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mastercard decidiu retirar as tarjas magnéticas de todos os seus cartões de crédito e débito. O movimento foi impulsionado pela maior aceitação dos cartões com chip e dos pagamentos contactless.

