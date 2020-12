Marmiteiros viram homechefs e adequam métodos para entregas na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia ajudou a inflar o setor de fornecimento de comida caseira por delivery. Só o aplicativo Apptite, que entrega 1.800 pratos diariamente na capital paulista, viu o número de cozinheiros cadastrados quadruplicar desde o início da quarentena.

“Dessa turma de homechefs que entrou a partir de abril, muita gente vem de restaurantes que fecharam as portas, mas também há profissionais de outras áreas que já cozinhavam de forma amadora e precisaram acionar o plano B”, relata o presidente do Apptite, Guilherme Parente, 41.

Os 600 cozinheiros cadastrados no aplicativo estão passando, pela primeira vez, por uma avaliação criteriosa.

Agora, todos os profissionais são obrigados a fazer curso online de boas práticas na manipulação de alimentos e suas cozinhas estão sendo vistoriadas por nutricionistas.

Ao longo de até uma hora e meia de visita, que pode ser online ou presencial, o profissional inspeciona 14 itens, que vão da higiene das instalações ao método de descarte do óleo usado.

Cozinheiros informais também serão impedidos de trabalhar pela plataforma. Todos devem se regularizar como MEI (microempreendedor individual) ou ME (microempresa) —das MEs, ainda será exigido o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde.

Segundo Parente, as normas têm como objetivo deixar o cliente mais confiante na hora de fazer o pedido. Em pesquisa informal, cerca de 20% dos usuários relataram ter dúvidas em relação às práticas dos cozinheiros.

“Em quase cinco anos de atuação, nunca tivemos qualquer episódio de contaminação, porque os profissionais sabem que o bom nome é o principal ativo que eles têm. Ainda assim, criamos esses procedimentos para aumentar a segurança. Os cozinheiros terão uma certificação que todos os clientes poderão conferir.”

Cadastrada no Apptite desde 2017, Marilia Gonçalves de Souza, 58, já tinha experiência na gestão e implantação de restaurantes quando decidiu virar homechef.

Os cerca de 20 pratos que ela entrega por dia são preparados na cozinha doméstica, onde nunca faltaram equipamentos. Mas cozinhar para o público, ela avisa, exige adaptações.

“Além de adquirir uma geladeira extra e dois freezers, troquei os utensílios de madeira e de bambu, que não são permitidos pela Anvisa. Até a mesa de montagem dos pratos agora é de aço inox.”

Outras adaptações comuns que os cozinheiros são obrigados a fazer, segundo Parente, são a instalação de lixeira com pedal e o uso obrigatório de etiquetas de validade.

“Entre os erros mais comuns que encontramos estão o uso de lixeira de pia e a higienização de hortaliças só com água e vinagre”, ele conta.

Só que nem todas as normas determinadas pela Anvisa são adaptáveis para o universo doméstico, o que estimulou o empresário a lutar por uma legislação própria para os homechefs.

Ele e Nelson Andreatta, 40, fundador de outro aplicativo similar, o Eats For You, se uniram e participaram da redação do Projeto de Lei 689/2020, apresentado à Câmara Municipal pelo vereador José Police Neto (PSD) e já em tramitação.

“A legislação determina que haja pias separadas para a lavagem de mãos e para higienização de alimentos, o que dificilmente existe em uma residência. Também proíbe a presença de animais domésticos, mas bastaria que o homechef adotasse uma barreira física que o impedisse de circular nas áreas de produção”, diz Parente.

Para a cozinheira Adélia Risse Fernandes, 66, da Marmitaria Risse, as exigências crescentes dos aplicativos demandam investimento, mas vale a pena.

Das 80 marmitas que ela entrega por dia, metade é para clientes do aplicativo Eats For You.

“Cobro R$ 14 pelos pratos que vendo fora do aplicativo, enquanto o aplicativo me paga R$ 9. Em compensação, o Eats For You me fornece embalagens e motoboy. Já pus na ponta do lápis, o faturamento é praticamente o mesmo e tenho menos trabalho, porque só preciso me preocupar com a comida”, compara.

COMO CRESCER COMO HOMECHEF

Jornada

O profissional faz os próprio horários, mas os cozinheiros que faturam mais são aqueles que trabalham pelo menos quatro dias por semana, no almoço e no jantar

Investimento

É preciso ter capital de giro para os primeiros estoques de ingredientes e adaptações na cozinha

Menu

Invista em um cardápio original e produza fotos bonitas de cada prato. Ofereça refeições que possam ser entregues em menos de uma hora, o que garante maior giro;

Entrega

Adote embalagens eficientes, que não vazem e garantam boa apresentação até o destino final

Relacionamento

Capriche no atendimento aos clientes, via chat dos aplicativos, e faça bom marketing pessoal pelas redes sociais