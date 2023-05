Marisa anuncia fechamento de 91 lojas; processo custará R$ 62 milhões

No primeiro trimestre de 2023, a Marisa registrou perda líquida de R$ 149 milhões, alta de 64,2% em comparação ao mesmo período em 2022. Mesmo assim, a empresa teve receita líquida positiva em comparação ao ano passado, com o faturamento de R$ 440,5 milhões.

No começo do ano, a Marisa já havia dado início ao processo de reestruturação, quando tinha uma dívida de cerca de R$ 600 milhões.

O plano de recuperação do grupo inclui ainda redução de despesas no total de R$ 52 milhões, sendo R$ 32 milhões de uma revisão interna, R$ 9 milhões de cargos de gestão e R$ 10,5 milhões de revisão de atividades.

Em comunicado, a empresa justificou o fechamento das lojas ao fato de essas unidades serem "deficitárias por definição", além do processo de reestruturação da marca. Com as medidas, a empresa avalia que terá um incremento de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de quase R$ 70 milhões por ano.

