Março fecha com nova queda nos testes positivos de Covid em farmácias

A mudança de rumo coincidiu com o anúncio de medidas de relaxamento, como o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em São Paulo.

Apesar do recuo no consolidado do mês, os diagnósticos positivos avançaram na última semana de março, após atravessar um período de oito semanas em queda.

Foram 58,5 mil casos, o que corresponde a 12,5% do total de exames feitos. O volume ficou 83% abaixo do registrado em fevereiro, segundo a Abrafarma, que monitora o varejo farmacêutico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.