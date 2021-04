Marco da licitação consolida boas práticas, mas peca na burocracia, dizem especialistas

Marcos Meira, presidente da Comissão Especial de Direito de Infraestrutura do Conselho Federal da OAB, diz que é frequente a queixa por precisar pagar um advogado após a saída do cargo. "Um agente de boa-fé que teve todo o cuidado, ainda assim, estava sujeito a ser processado. Agora a lei faculta a ele uma defesa", diz.

"A gente tem um fenômeno hoje de apagão das canetas, ninguém quer assinar nada. E com razão, porque você assina algo, não ganha nada com aquilo, e pode receber uma ação de improbidade", afirma.

Além disso, todos os elementos do edital serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a ser criado. Não será necessário registro ou identificação para acesso, o que permite monitorar as empresas interessadas na contratação.

Maior transparência e agilidade podem ser outro resultado do marco, segundo Valim. As licitações presenciais, quando necessárias, deverão ser gravadas em áudio e vídeo, e ao suspender um processo licitatório, o tribunal de contas deverá se manifestar sobre o mérito da eventual irregularidade em até 25 dias úteis.

Uma das inovações da lei é a presença do diálogo competitivo como forma de licitação. Inspirado na legislação europeia, essa ferramenta permite que se abra uma mesa de negociação para discutir soluções com empresas previamente selecionadas. Apenas após esse procedimento abre-se a fase de propostas e competição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marco legal de licitações, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na última semana, consolida boas práticas, unifica e sistematiza regulamentos antigos em um só texto e traz inovações importantes, mas pode ter perdido a oportunidade de desburocratizar as compras do Estado.

