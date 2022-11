Marca de álcool em gel líder nos EUA chega ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca americana Purell, que praticamente inventou o álcool em gel e popularizou o produto durante a pandemia, começa a ser vendida em larga escala a partir deste mês no Brasil. Até então, a venda do produto era exclusiva de alguns distribuidores independentes, que o anunciavam em sites de comércio eletrônico, como o Mercado Livre.

A partir de agora, a distribuição da marca a farmácias de todo o país cabe à Viveo, grupo que reúne negócios na área de saúde, como a fabricante de produtos de primeiros socorros Cremer, a marca de hastes flexíveis Topz e a distribuidora de medicamentos Mafra Hospitalar.

A investida acontece em um momento de novos casos de Covid-19 no Brasil, com alta de internações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no estado de São Paulo e na explosão da taxa de positividade dos testes da rede privada, a partir da chegada da nova subvariante ômicron BQ.1 do coronavírus.

A Purell, fabricada pela Gojo, se apresenta como "desinfetante para as mãos", com 70% de álcool e "eficácia comprovada, com 99,99% no combate a bactérias e/ou germes". É usada especialmente em hospitais.

O diferencial da marca, segundo a Viveo, está em não ressecar as mãos, porque a fórmula mantém a umidade da pele. A empresa pretende levar a Purell a 90% das farmácias do Brasil. De acordo com a Viveo, a expectativa é que, até 2025, o mercado de antissépticos para as mãos movimente R$ 450 milhões.

A distribuição começa por farmácias de São Paulo e da região Sul do país, em embalagens de 60 ml e 354 ml.