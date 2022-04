Makro contrata Santander para vender todas as lojas no Brasil, diz jornal

A decisão de saída do grupo holandês do Brasil ocorre dois anos depois da venda de 30 lojas da rede para o Carrefour, por R$ 1,95 bilhão. Os imóveis vendidos estavam em diversos Estados.

O jornal apurou que o Santander já circulou a oferta ao mercado, procurando todas as demais grandes redes que atuam com lojas de grande porte.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo holandês SHV, dono da rede atacadista Makro, contratou nesta quarta-feira (13) o banco Santander para vender todas as 24 lojas que mantém no Brasil. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o mercado estima que o valor da operação seja de até R$ 2 bilhões.

