Mais setores elevam projeção de crescimento neste ano

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a divulgação do crescimento acima do esperado no PIB do segundo trimestre, nesta quinta (1º), a Animaseg (associação que reúne fabricantes de equipamentos de proteção) elevou suas projeções para o segmento neste ano, passando de um crescimento de 10% para 11% em 2022.

A Abicalçados (que representa a indústria de calçados) revisou seus cálculos de 2,3% para uma média de 3%. De acordo com a entidade, a produção em julho cresceu 9%, com um acumulado de 3% no ano.

Os cenários otimistas se somam a uma onda de revisões para cima, divulgadas nesta quinta em setores como tecido, restaurantes, plástico, dispositivos médicos e construção.

Para o SindusCon-SP, a expectativa para o PIB da construção em 2022 passou de um crescimento de 3,5% para algo em torno de 4,5% a 5%. A Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico), estima que o PIB de seu segmento vai ficar perto de 3%.