Mais da metade dos carros vendidos em junho tiveram desconto do governo; veja ranking

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da meta dos carros zero-quilômetro vendidos em junho foram beneficiados pela medida do governo federal que oferece desconto para veículos com valor de até R$ 120 mil.

Segundo levantamento feito pela consultoria Jato, o setor vendeu um total de 179 mil veículos leves e comerciais no mês, dos quais 93,5 mil (52,2%) receberam o desconto.

Entre os modelos mais vendidos pelo programa estão o Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix, com 9.746 e 8.260 unidades comercializadas, respectivamente. Na sequência da lista, aparecem modelos como o Fiat Strada e o Fiat Mobi. Veja aqui a lista completa de carros com desconto.

Os quase 179 mil veículos leves e comerciais vendidos em junho representam um crescimento de 7,6 % na comparação com o mês anterior e de 7,8% em relação a junho do ano passado.

Para Milad Kalume, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato, o volume de vendas surpreendeu. Segundo ele, o número de carros comercializados foi impulsionado na última semana, com 30 mil veículos vendidos somente nos últimos dois dias do mês.

O resultado, de acordo com Kalume, pode ser atribuído a fatores como a massificação das propagandas acerca do programa de incentivo do governo e a descontos oferecidos pelas próprias concessionárias.

A participação das vendas diretas, feitas pelas montadoras para públicos como locadoras, pessoas com deficiência e taxistas, no total registrado pela consultoria também apresentou aumento. No último dia 26, o segmento havia realizado 39,2% das compras de veículos, segundo uma pesquisa parcial da consultoria. Agora, o patamar subiu para 43,6%.

"As locadoras, entendendo que, eventualmente, não iriam conseguir comprar [com desconto], podem ter antecipado um pouco as compras de alguns segmentos", diz Kalume.

À espera do desconto do governo, as locadoras paralisaram parte da aquisição de novos carros. Segundo a Abla (associação que representa o setor), os pedidos estão nas carteiras, mas os faturamentos estão travados.