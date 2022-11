Maior anunciante do mundo alerta clientes que Twitter agora é 'alto risco'

O GroupM também alertou seus clientes sobre o aumento do discurso de ódio na plataforma. Uma pesquisa chegou a registrar um aumento de 500% no uso de termos racistas após a chegada de Musk - um ávido "defensor da liberdade de expressão" que prometeu menos moderação nos conteúdos publicados.

Outras marcas, como Nintendo, McDonald's e Nestlé, tiveram que lidar com mensagens polêmicas, que não condiziam com os valores ou normas da empresa.

Isso levou a uma onda de contas falsas, porém com o suposto sinal de verificação, se passando por empresas de verdade. Tuítes de contas fake da Lockheed Martin (equipamento militar) e Eli Lilly (farmacêutica) levaram a uma queda vertiginosa no valor das ações dessas companhias.

Um documento enviado aos clientes do GroupM também alertava que o Twitter potencialmente não mais conseguiria cumprir as normas da FTC (Federal Trade Comission, o órgão regulatório do mercado dos EUA).

