Lula vai ao STF para ampliar poder da União na Eletrobras

Em entrevista para comentar o lucro da Eletrobras no primeiro trimestre, ele disse ainda que a privatização melhorou a empresa e traz vantagens ao país, que ganha uma corporação com maior capacidade de investimento.

Na tarde desta sexta, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, defendeu que o processo de privatização da empresa é um "instrumento jurídico perfeito" e que eventuais trocas no comando da companhia devem seguir leis que regem companhias com ações negociadas em bolsa.

O órgão diz ainda que, embora os dispositivos questionados da lei tenham o objetivo de evitar o controle da empresa a um grupo descompromissado com interesses sociais, "observou-se que, na prática, a interpretação dada pela Eletrobras à regra somente acarretou ônus desproporcional e injustificável para a União, com comprometimento de direitos políticos e econômicos do Estado".

