Lula se reúne com presidente da Fiesp e deve formalizar convite para Indústria

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Cotado para chefiar o MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) no futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, se reúne na manhã desta quarta-feira (14) com o presidente eleito em Brasília.

Ao chegar ao hotel onde o petista está hospedado, Josué confirmou à Folha que iria se encontrar com o presidente eleito. Segundo aliados de Lula, ele deverá formalizar o convite ao empresário.

Filho de José Alencar, que foi vice de Lula em 2002, Josué já foi procurado duas vezes por interlocutores do petista. Nos últimos dias, ele cresceu na bolsa de apostas para comandar a pasta.

Aliados próximos ao presidente eleito acreditam que ele gostaria de ver Josué como ministro. No entanto, segundo interlocutores do empresário, ele estaria reticente em aceitar o convite -e tudo irá depender da conversa que tiver com o petista.

Petistas acreditam no poder de convencimento do presidente eleito, embora Josué Gomes tenha alegado dificuldade de abandonar o comando das empresas. Ele é presidente da Coteminas e está à frente da Fiesp desde o início de 2022 -seu mandato vai até 2025.

Nas conversas, Lula costuma exaltar a relação com o pai do empresário.

Para aliados de Josué, essa poderia ser uma saída honrosa para a crise que ele enfrenta dentro da federação. Por isso, o empresário estaria inclinado a aceitar o convite, dependendo da estrutura do novo ministério.

Nos últimos meses, Josué Gomes tem sofrido pressão na Fiesp. Sindicatos de oposição à gestão do empresário publicaram no domingo (11) convocação de uma assembleia extraordinária no próximo dia 21 para discutir a conduta do presidente da entidade -e que poderá resultar em sua destituição.