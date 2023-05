Lula recria Conselhão com bilionários, artistas, ativistas e influencers

A lista, divulgada nesta manhã pela Presidência, tem diferentes áreas de atuação, com representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Veja alguns destaques:

[O novo Conselhão] tem empresário, junto com trabalhador, junto com ativista. Talvez a pessoa que está sentada na sua mesa você já tenha visto uma entrevista com ela, um tuíte, agora pode conhecê-la. [...] Até o Adilson Monteiro Alves, ícone da Democracia Corintiana, sentado ao lado da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras."Alexandre Padilha, em sua fala

