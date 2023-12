Lula nomeia dois novos diretores do Banco Central

Durante os primeiros meses de governo, o mandatário manteve com frequência em suas falas ataques à taxa de juros básica e ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Já Teixeira é servidor de carreira do BC e atua hoje como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil. Ele é professor do departamento de economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Picchetti vai substituir Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos) e Teixeira entrará no lugar de Mauricio Moura (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), cujos mandatos terminam no dia 31 de dezembro.

O mandatário enviou os dois nomes para o Senado no começo de novembro e ambos foram aprovados peça Casa no início deste mês. Agora, com a publicação da nomeação no Diário Oficial da União, o petista finalizou o processo de indicação para que os dois assumam os cargos no início de 2024.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) nomeou nesta quarta-feira (27) o professor de economia Paulo Picchetti e do servidor Rodrigo Alves Teixeira para ocupar duas vagas na diretoria do Banco Central.

