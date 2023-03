Lula irá à China com MST e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Lula embarca para a China na sexta-feira (24). Na próxima terça-feira (28), o presidente terá uma série de reuniões políticas bilaterais com os chineses. Na quarta-feira (29), haverá agenda com a participação dos cerca de 200 empresários que vão ao país. O presidente retornará ao Brasil na quinta (30).

A missão rumo ao país asiático é considerada estratégica para o Brasil. Por isso, afirmam integrantes do governo, a ideia é compor uma delegação robusta, que contemple do agronegócio à agricultura, e da indústria aos sindicatos.

O movimento sem-terra será representado por João Pedro Stedile, dirigente e um dos fundadores do MST. Os presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges Júnior, da Força Sindical, Miguel Torres, e da CUT, Sérgio Nobre, também estão confirmados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.