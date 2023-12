Lula diz que povo pobre banca energia barata para empresariado e quer solução

O cálculo do presidente leva em conta o fato de que empresários que estão no mercado livre de energia pagam R$ 260 por megawatts, enquanto a população paga R$ 679 por megawatts.

O presidente disse ainda que já falou com Alexandre Silveira e que convocou uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética para discutir o tema. O ministro tem despacho na agenda do mandatário nesta sexta à tarde.

