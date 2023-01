Lula diz que é preciso que 'pessoas ricas paguem mais impostos'

Lula recebeu, pela primeira vez, jornalistas nesta manhã. Mas, ao final do encontro, apenas cinco veículos puderam perguntar, e a Folha não fez parte do grupo.

"Nunca vi a Febraban se reunir e dizer que está preocupada em pegar uma parte do juros que recebe para dedicar a ajudar o padre Julio Lancellotti a cuidar do morador de rua", afirmou.

"Todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova, é preciso fazer com que pessoas mais ricas paguem mais impostos do que os pobres, porque hoje os pobres comparativamente pagam mais imposto que os ricos", disse em café da manhã com jornalistas.

