Lula diz que Congresso não aprovará reforma tributária que o governo deseja

Na ocasião, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o Executivo lançará uma nova política industrial para o país com estimativa de R$ 106 bilhões de investimentos que serão focados na inclusão socioeconômica, no incremento da produtividade e na sustentabilidade, entre outras ações.

A declaração foi dada em reunião do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial), com participação de diversos ministros e entidades representativas de setores da indústria e da sociedade brasileira.

"Temos que lidar com a relação de forças que estão no Congresso Nacional, os deputados que estão lá, bem ou mal, foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto merecem tanto respeito quanto eu acho que eu e o Alckmin merecemos", declarou.

