Lula destaca no Twitter melhora da economia e que 'até a picanha está mais barata'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 24, que o povo brasileiro tem motivos para sorrir neste São João devido à melhora da economia. "A economia está melhorando, a gasolina, o diesel e até a picanha já estão mais baratas (sic). É o governo federal trabalhando por um Brasil mais feliz!", diz publicação no perfil do mandatário no Twitter.

