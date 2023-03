Luiza Trajano fará parte de Conselhão de Lula

"Estamos muito felizes por estar aqui. De fato, estamos recriando o Conselhão, e vocês são as primeiras que a gente vem fazer o convite presencial", disse o ministro no encontro.

Na reunião desta sexta, Padilha afirmou que 40% do Conselhão será composto por mulheres -antes, elas representavam 10% do grupo.

Lançado no primeiro governo Lula, o Conselhão reunia representantes de diferentes setores, como empresários e sindicalistas, para discutir e sugerir medidas para o desenvolvimento do país. Agora, o grupo foi recriado na nova gestão do petista.

O encontro ocorreu na sede do Grupo Mulheres do Brasil, que é presidido por Trajano, em São Paulo. A empresária se colocou à disposição.

O convite foi feito nesta sexta-feira (3), em reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e o secretário do Conselhão, Paulo Pereira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Luiza Trajano fará parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

