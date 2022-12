Luiz Marinho escolhe ex-presidente da CUT para número 2 no Ministério do Trabalho

Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o deputado federal eleito foi confirmado nesta quinta-feira (22) para comandar o Ministério do Trabalho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT) pretende contemplar representantes de diversas centrais sindicais em sua equipe. O primeiro nome já foi definido: ex-presidente da CUT, Vagner Freitas será o secretário-executivo, equivalente ao segundo cargo na hierarquia do ministério.

