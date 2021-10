Lucro da vale cresce 33,6% no terceiro trimestre, para R$ 21,8 bilhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vale registrou lucro líquido de R$ 21,80 bilhões no terceiro trimestre de 2021, o que corresponde a um crescimento de 33,6%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, porém, houve queda de 48,7% no resultado.

A receita da vendas da mineradora totalizou US$ 12,682 bilhões no período, evolução de 17,8% ano contra ano, e queda de 23,9% na margem.

Os resultados guardam relação direta com a variação do preço do minério de ferro nos respectivos períodos. A cotação da commodity encerrou setembro a US$ 163 (R$ 914,72), segundo balanço divulgado na noite desta quinta-feira (28) pela empresa, ante US$ 118 (662,19) há um ano, e US$ 200 (R$ 1.122) em junho.

Segundo a Vale, ao longo do terceiro trimestre, os cortes na produção de aço na China impactaram a demanda por minério de ferro e os preços recuaram em relação aos níveis elevados alcançados ao longo dos três meses imediatamente anteriores.

Como resultado da menor demanda e fornecimento constante, os estoques de minério de ferro nos portos da China aumentaram a pressão sobre os preços da commodity. O aumento no custo do frete no período também foi citado.

A Vale produziu quase 90 milhões de toneladas de minério de ferro no período, e destacou a retomada operacional do Complexo de Vargem Grande.

"Nossa geração de caixa continua robusta, superando o último trimestre em 18%, um ritmo que permitiu o pagamento de dividendos históricos em 2021", informou.

A Vale que pagou aproximadamente US$ 7,4 bilhões (R$ 41,52 bilhões) em dividendos em setembro, com base nos resultados do primeiro semestre de 2021.

A companhia também anunciou um novo programa de recompra de ações e ADRs, diante da iminente conclusão do programa vigente, que teve cerca de 268 milhões das 270 milhões de ações recompradas até a data.

O novo programa será limitado a 200 milhões de ações ordinárias e seus respectivos ADRs, representando até 4,1% do número total de ações em circulação, e será executado em um período de até 18 meses.

"A continuidade do programa de recompra demonstra a confiança da gestão da companhia no potencial da Vale de criar e distribuir valor de forma consistente", disse a mineradora em comunicado ao mercado.

"Regidos pela disciplina na alocação de capital, consideramos a recompra de nossas ações um dos melhores investimentos disponíveis para a companhia."

A Vale ainda informou que recebeu notificação da SEC, órgão que fiscaliza o mercado de capitais nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de abertura de investigação a respeito da tragédia de Brumadinho (MG), que deixou 272 mortos em janeiro de 2019.

Segundo a mineradora, a investigação foi recomendada pela equipe da SEC, que alega violações da lei de títulos mobiliários americana sobre divulgações a respeito da gestão de segurança de barragens, em geral, e da barragem de Brumadinho, especificamente.

Em comunicado ao mercado, a Vale diz que a notificação "não é uma acusação formal ou alegação de má conduta". "Ela dá à Vale oportunidade de prover seu ponto de vista e de abordar questões levantadas pela equipe da SEC", afirma a companhia.

Em relação às reparações aos estragos causados pelo desastre, a Vale informou que as indenizações abrangem atualmente cerca de 11,4 mil pessoas através de acordos individuais e de indenização trabalhista, com um total de R$ 2,7 bilhões comprometidos, dos quais R$ 2,5 bilhões já foram pagos.

A empresa também pagou até setembro um valor de R$ 3,9 bilhões no âmbito do acordo de reparação integral, referente aos compromissos assumidos, tais como o programa de segurança da água, as primeiras parcelas no programa de mobilidade urbana e reforço dos programas de serviço público.

Para o quarto trimestre de 2021, a Vale estima pagar aproximadamente R$ 9,2 bilhões, dos quais R$ 4,4 bilhões relativos ao programa de transferência de renda.