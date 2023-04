Luciano Hang cai mais de 300 posições na lista de mais ricos do mundo

No cenário brasileiro, o empresário dono da Havan também perdeu posições: passou de 10º mais rico do país para 15º, decréscimo de cinco posições.

De acordo com a Forbes, a fortuna de Hang caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões, o que o fez despencar 319 posições na lista de pessoas mais ricas do planeta.

