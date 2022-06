Lu do Magalu e Brahma conquistam mais dois Leões de Ouro para o País

Conforme o Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade avança, o Brasil continua a trazer Leões de Ouro para casa: desta vez, as ações com a influenciadora digital Lu, da varejista Magazine Luiza, e uma campanha para a cerveja Brahma, da Ambev, trouxeram prêmios para as agências Ogilvy São Paulo e Africa, respectivamente. Ambas estatuetas vieram na categoria Social & Influencer Lions, que celebra trabalhos criativos envolvendo redes sociais e influenciadores. O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions no Brasil.

No caso da Lu do Magalu, o prêmio coroa uma trajetória de 19 anos. Foi em 2003 que a influenciadora do Magazine Luiza surgiu para orientar as pessoas sobre o e-commerce - na época, a quantidade de brasileiros que compravam pela internet era ínfima. Pedro Alvim, gerente sênior de redes sociais do Magalu, lembra que a personagem passou por evoluções desde então, virando um avatar em 3D.

A Lu é hoje a influenciadora digital de maior alcance no mundo, com 30 milhões de seguidores nas redes. Entre as ações que impulsionaram o ouro do Magalu em Cannes, está a Black das Blacks, evento da Black Friday da varejista em 2021, que contou com uma série de shows e ações na mídia. Lu ganhou "vida" e dançou ao lado de Anitta, parceria que também celebrou a chegada da rede, fundada no interior de São Paulo, ao Rio de Janeiro. "A Magalu se tornou uma porta-voz da marca e um ícone de cultura pop", diz Alvim. "Hoje, ela ajuda a tangibilizar as causas da marca, como o combate à violência contra as mulheres, a luta antirracista e o empoderamento feminino."

A relação entre a agência Ogilvy e o Magalu vem desde 2005, apenas dois anos após da criação da Lu. "É um prêmio incontestável, já que a trajetória da Lu foi uma construção de longo prazo", diz Sérgio Mugnaini, vice-presidente de criação (CCO) da Ogilvy São Paulo. "Ela realmente criou uma conexão emocional com os consumidores."

HUMOR

A outra campanha vencedora do Leão de Ouro em Social & Influencer trouxe um pouco de irreverência e humor. A campanha para a marca Brahma, da Ambev, criou mais um corte de cabelo para a lista de estilos inusitados que costumam ser adotados por jogadores de futebol famosos. A ideia da Africa foi criar um corte de cabelo proprietário, que imita a espuma no fim de um copo cheio de cerveja.

"É um case de entretenimento. Usa o cabelo, que é uma identidade cultural das pessoas, para falar de cremosidade", disse ao Estadão o vice-presidente de marketing da Ambev, Daniel Wakswaser.

MAIS PRÊMIOS

Ainda em Social & Influencer, o Brasil trouxe mais seis prêmios para casa: prata para Africa/Brahma e bronzes para VMLY&R/Amaro, David/Burger King, Gut/Heinz, Africa/Brahma e Africa/Apib. Em Creative Data, foram dois Leões - Akqa/Garena e FCB/Revista Raça. Em Creative B2B, dois bronzes: Gut/Mercado Livre e Meta.

Outras duas categorias tiveram forte desempenho. Em Media Lions, foram seis pratas - duas para David/Burger King e uma para Africa/Brahma, Akqa/Garena, Gut/Heinz e FCB/ABInBev - e três bronzes, para VMLY&R/Starbucks e WMcCann/L’Oréal.

Em Direct Lions, foram cinco pratas - duas para Africa (Abip e Brahma), além de Gut/Heinz, David/Burger King e VML/Greepeace -, e cinco bronzes: dois para FCB/Revista Raça, VMLY&R/Greenpeace, David/Burger King e Afica/Budweiser.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.