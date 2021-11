Lojista vende toalha dez vezes mais cara, mas devolve valor após encontrar cliente com post viral

Foi então que ela fez uma postagem nas redes sociais para tentar encontrar a mulher. "Quando fui fazer a transferência eu vi que tinha errado. Então me desculpe, me perdoe, quero fazer a devolução", escreveu ela.

Há quatro dias, Lucineia Silva debitou no cartão da cliente o valor de R$ 350 sendo que o correto seria R$ 35. Porém, nenhuma das duas percebeu o engano. Mas depois, no momento de fechar o caixa da loja, o erro começou a perturbar a cabeça da lojista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.