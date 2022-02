Lojas e supermercados induzem à compra de comida ultraprocessada, diz estudo

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) informou, em nota, que o setor está preparado para atender os consumidores "seja na oferta de novos produtos, no tamanho de embalagens, na diversidade de marcas, nas ações promocionais, e, em todas as seções que abarcam dos alimentos vendidos frescos a aqueles que passaram por transformação industrial, respeitando sempre comportamentos regionais".

"Por outro lado, há a questão comercial. Todos os supermercados têm o objetivo de mostrar, oferecer, disponibilizar todos os produtos, não somente os alimentos. Faz parte desse marketing para ampliar as ofertas dos produtos, assim como nas lojas de roupas é comum as vitrines nos chamarem a atenção e estimularem o consumo", pondera o médico.

"Sabemos que os hábitos alimentares são influenciados por diversos fatores, não apenas o gosto. Fora do Brasil, a relação dos ambientes [em que se compra alimentos] com a obesidade, por exemplo, é mais conhecida", diz a nutricionista Camila Borges, uma das autoras da pesquisa. "Sabíamos que diversos fatores influenciam o consumo, mas não como auditar os estabelecimentos. Com a pesquisa, conseguimos avaliar a presença de barreiras e facilitadores para escolhas mais saudáveis, como tipo de produto posicionado na entrada da loja e a presença de publicidade de ultraprocessados."

A ideia era avaliar como esses estabelecimentos podem estimular o consumo de alimentos mais ou menos saudáveis, a depender do ambiente que é criado em torno do cliente durante a compra.

As autoras do estudo seguiram metodologia que classifica os alimentos pelo nível de processamento. Quanto mais natural e menos processado, mais saudável o produto é considerado.

O estudo "Caracterização das barreiras e facilitadores para alimentação adequada e saudável no ambiente alimentar do consumidor" foi publicado nesta quarta na revista científica Cadernos de Saúde Pública e Agência Bori.

A conclusão é de auditoria realizada em 650 estabelecimentos de comércio de alimentos de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo, por pesquisadoras da USP (Universidade de São Paulo) e UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.